У Харкові відновили пам'ятник Жукову: фото
У Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Його знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту. У той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".
Мер міста Геннадій Кернес зазначив, що він виконав свою обіцянку щодо пам'ятника.
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"Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце", – написав міський голова і виклав фото відновленого пам'ятника Георгію Жукову.
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Джерело: 24 канал
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