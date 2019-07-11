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      У Харкові відновили пам'ятник Жукову: фото

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      У Харкові відновили пам'ятник Георгію Жукову
      У Харкові відновили пам'ятник Георгію Жукову / facebook.com/gennadykernes

      У Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Його знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту. У той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".

      Мер міста Геннадій Кернес зазначив, що він виконав свою обіцянку щодо пам'ятника.

      Читайте також: У Кабміні відреагували на перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові

      "Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце", – написав міський голова і виклав фото відновленого пам'ятника Георгію Жукову.

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      blog_ava
      Кого українці хочуть бачити прем’єром і як це може вплинути на вибори?
      сьогодні
      3353
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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