У Харкові відновили пам'ятник Жукову: фото

У Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Його знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту. У той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Мер міста Геннадій Кернес зазначив, що він виконав свою обіцянку щодо пам'ятника. Читайте також: У Кабміні відреагували на перейменування проспекту іменем Жукова в Харкові "Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце", – написав міський голова і виклав фото відновленого пам'ятника Георгію Жукову. Новина доповнюється...