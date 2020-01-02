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      У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів: деталі

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      У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів / poltava.to

      Конфлікт водія тролейбуса з пасажирами в Харкові завершився тим, що водій вдарив металевим предметом одного пасажира по руці, іншого – по нозі. Поліцейські повідомили йому про підозру.

      Про агресивного водія тролейбуса повідомили у поліції Харківської області.

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      Все почалося з того, що під час керування міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

      Він зупинив транспорт та почав висловлюватися нецензурною лайкою,
      – йдеться в повідомленні.

      Пасажири просили його припинити висловлювання. Після чого чоловік взяв металевий предмет та вдарив одного з пасажирів по руці. А тоді вийшов з тролейбуса та вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира.

      За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Поліція Транспорт
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