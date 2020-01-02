У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів: деталі

Конфлікт водія тролейбуса з пасажирами в Харкові завершився тим, що водій вдарив металевим предметом одного пасажира по руці, іншого – по нозі. Поліцейські повідомили йому про підозру.

Про агресивного водія тролейбуса повідомили у поліції Харківської області.

Зверніть увагу: На Миколаївщині горів тепловоз пасажирського потяга: фото

Все почалося з того, що під час керування міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

Він зупинив транспорт та почав висловлюватися нецензурною лайкою,

– йдеться в повідомленні.

Пасажири просили його припинити висловлювання. Після чого чоловік взяв металевий предмет та вдарив одного з пасажирів по руці. А тоді вийшов з тролейбуса та вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.