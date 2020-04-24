У кабінеті заступника директора Інституту раку знайшли прослушку

Правоохоронці знайшли прослушку у кабінеті заступника директора Національного інституту раку та голови тендерного комітету Руслана Ткаченка.

Сам Ткаченко зазначив, що не уявляє, хто це міг зробити. Про це пише РБК-Україна.

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За словами Ткаченка, поліція повідомила, що прослушку у службовому кабінеті встановили незаконно.

Чесно кажучи, просто шокований, тільки у фільмах таке бачив, ніколи не думав, що таке може статися зі мною. Не уявляю, хто це міг зробити з нашого інституту, я в принципі майже з усіма у нормальних робочих стосунках, – сказав Ткаченко.

Однак він додав, що має натягнуті відносини з колишнім головним лікарем інституту Андрієм Безносенком, а також виконувачем обов'язків директора Олександром Яциною.

Також Ткаченко повідомив, що у його кабінеті встановлена відео камера, яка могла зафіксувати тих, хто встановив пристрій.

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