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      У кабінеті заступника директора Інституту раку знайшли прослушку

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      В Інституті раку знайшли прослушку
      В Інституті раку знайшли прослушку / 5 канал

      Правоохоронці знайшли прослушку у кабінеті заступника директора Національного інституту раку та голови тендерного комітету Руслана Ткаченка.

      Сам Ткаченко зазначив, що не уявляє, хто це міг зробити. Про це пише РБК-Україна.

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      За словами Ткаченка, поліція повідомила, що прослушку у службовому кабінеті встановили незаконно.

      Чесно кажучи, просто шокований, тільки у фільмах таке бачив, ніколи не думав, що таке може статися зі мною. Не уявляю, хто це міг зробити з нашого інституту, я в принципі майже з усіма у нормальних робочих стосунках, – сказав Ткаченко.

      Однак він додав, що має натягнуті відносини з колишнім головним лікарем інституту Андрієм Безносенком, а також виконувачем обов'язків директора Олександром Яциною. 

      Також Ткаченко повідомив, що у його кабінеті встановлена відео камера, яка могла зафіксувати тих, хто встановив пристрій.

      Скандал у Національному інституті раку: що відомо

      • Раніше співробітники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів.
      • Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один із лікарів-онкологів. Також після обшуків керівництво НДР відсторонило від роботи головного лікаря Безносенко.
      • Ввечері 11 березня Безносенка біля його дому побили двоє невідомих. Лікар зауважив, що раніше не мав жодних конфліктів у своєму житті. Втім тепер вони виникли у Національному інституті раку.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Лікарня
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