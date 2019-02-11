У Карпатах знайшли заблукалих туристів з Одеси

Рятувальники знайшли трьох лижників з Одеси, які заблукали 9 лютого на спуску з гори Тростян.

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій Львівської області повідомили, що 9 лютого на пошуки відправили рятувальників, а під вечір того ж дня екстремалів знайшли.

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Заблукані лижники родом з Одеси – дві жінки, яким по 44 роки, а також чоловік віком 55 років. На щастя, замерзнути вони не встигли, а тому допомоги медиків не потребували.

"Сама пошукова операція була не зовсім складною, оскільки вони заблукали біля підніжжя гори, просто спустилися з іншого боку від підіймача. Пошуки загалом тривали близько 35 хвилин. Туристів було знайдено й оперативно доправлено до підіймачів. Далі вони вже самі своїм ходом пішли додому", – пояснив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Що робити, коли заблукав?• Зв'яжіться з рятувальниками, передайте свої координати та слухайтеся вказівки.

• Коли ж залишились без зв'язку, то головне не замерзнути – постійно рухайтесь. Коли знайдете, до прикладу, потічок, то пам'ятайте, якщо вздовж нього рухатись, то зазвичай дійдете до ріки або до населеного пункту.

• Якщо все ж заблукали у лісі та переночувати ніде, то може врятувати снігова хатинка. Збудувати її можуть дві людини за допомогою чотирьох лиж чи палиць. Укриття точно допоможе перебути ніч.

• Ще один порятунок – хатинка лісника. Саме така врятувала життя Ігоря Грищенка, якого у січні шукала вся країна.

В інтернеті опублікували інтерактивну карту, на якій позначені колиби в українських Карпатах. Така карта повинна допомогти заблукалим туристам сховатися від негоди або просто дочекатися рятувальників та зігрітися.



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