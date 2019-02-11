23:21
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      У Карпатах знайшли заблукалих туристів з Одеси

      279 Читать новость на русском
      У Карпатах знайшли заблуканих туристів з Одеси
      У Карпатах знайшли заблуканих туристів з Одеси / Фото з відкритих джерел

      Рятувальники знайшли трьох лижників з Одеси, які заблукали 9 лютого на спуску з гори Тростян.

      У Держслужбі із надзвичайних ситуацій Львівської області повідомили, що 9 лютого на пошуки відправили рятувальників, а під вечір того ж дня екстремалів знайшли.

      Читайте також: Як зробити похід у зимові гори безпечнішим – читайте у матеріалі 24 каналу

      Заблукані лижники родом з Одеси – дві жінки, яким по 44 роки, а також чоловік віком 55 років. На щастя, замерзнути вони не встигли, а тому допомоги медиків не потребували.

      "Сама пошукова операція була не зовсім складною, оскільки вони заблукали біля підніжжя гори, просто спустилися з іншого боку від підіймача. Пошуки загалом тривали близько 35 хвилин. Туристів було знайдено й оперативно доправлено до підіймачів. Далі вони вже самі своїм ходом пішли додому", – пояснив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

      Що робити, коли заблукав?• Зв'яжіться з рятувальниками, передайте свої координати та слухайтеся вказівки.
      • Коли ж залишились без зв'язку, то головне не замерзнути – постійно рухайтесь. Коли знайдете, до прикладу, потічок, то пам'ятайте, якщо вздовж нього рухатись, то зазвичай дійдете до ріки або до населеного пункту.
      • Якщо все ж заблукали у лісі та переночувати ніде, то може врятувати снігова хатинка. Збудувати її можуть дві людини за допомогою чотирьох лиж чи палиць. Укриття точно допоможе перебути ніч.
      • Ще один порятунок – хатинка лісника. Саме така врятувала життя Ігоря Грищенка, якого у січні шукала вся країна.

      В інтернеті опублікували інтерактивну карту, на якій позначені колиби в українських Карпатах. Така карта повинна допомогти заблукалим туристам сховатися від негоди або просто дочекатися рятувальників та зігрітися.

      лавина
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      blog_ava
      Дженніфер Лопес похизувалася стрункими ногами у спальні з Алексом Родрігесом: фото
      сьогодні
      1687
      Теги: Новини України Подорожі Новини Одеси ДСНС Надзвичайні ситуації Карпати
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 69
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1660
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      839
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 199
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5106
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук