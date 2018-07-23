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У Казахстані жорстоко вбито екс-зірку КВН Даніяра Алімбаєва: подробиці

2094 Читать новость на русском
Даніяр Алімбаєв
Даніяр Алімбаєв / Фото з відкритих джерел

32-річний екс-учасник КВН Даніяр Алімбаєв убитий в казахстанському місті Актау. У ніч на 21 липня в одному із барів в Актау відбулася бійка. Даніяра Алімбаєва смертельно поранили ножем у ногу.

Після бійки його швидко доставили в лікарню. Однак врятувати життя артиста не вдалося: Даніяр загинув від втрати крові. Про це пише Lada.kz

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"Вночі доставили чоловіка з ножовими пораненнями обох ніг у вкрай важкому стані. На одній нозі були пошкоджені артерії та вени верхньої кінцівки. Йому була зроблена екстрена операція, після чого він був переведений в реанімацію", – повідомили у приймальній Мангістауської обласної лікарні.

Друг Алімбаєва зазначив, що артист стояв осторонь під час бійки у закладі і не брав у цьому участі.

Вночі біля бару сталася бійка. Даніяр стояв осторонь, але і йому дісталося. Один з кривдників вдарив ножем йому в ногу. Його відвезли в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати. Він втратив багато крові,
– наголосив приятель.

Зазначимо, що у загиблого залишилися дружина і четверо дітей. Він був колишнім учасником збірної команди Актобе (Казахстан) у КВН. 

даніяр алімбаєв
Даніяр Алімбаєв з дружиною

"Даніяр Алімбаєв був одним з найталановитіших КВН-щиків Казахстану. Я мало зустрічав таких людей: він володів стилем, співав, прекрасний імпровізатор з відмінним почуттям гумору. З 2005 по 2009 був капітаном команди "Серцеїди" університету Жубанова. Брав кубки в Актюбінської області, в Оренбурзі. Ми дружили. Даніяр всім готовий був допомогти, тільки варто було покликати. Останнім часом він працював в Актау", – розповів письменник Маді Раїм.

22 липня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві Алімбаєва. Всі вони мешканці Актау.

Теги: LifeStyle Кримінальні новини Новини Казахстану
Джерело: 24 Канал
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