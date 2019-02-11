У Китаї в ДТП зіткнулося понад 100 автомобілів, є жертви: шокуючі фото, відео

У Китаї сталася масштабна аварія за участю понад сотні автомобілів. Внаслідок зіткнення загинули щонайменше дві людини і ще понад 50 отримали поранення.

Смертельна аварія трапилася надвечір у суботу, 9 лютого, повідомляє CNN.

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Зіткнення автомобілів сталося на швидкісних дорогах Сінан-Цзяньхе і Цзянкоу-Венань в південно-західній провінції Гуйчжоу.



Масштабна ДТП у Китаї

Причиною ДТП стала слизька дорога і ожеледиця, що утворилася після дощу і різкого перепаду температури. Через аварію 10 осіб перебувають у лікарні в критичному стані.

На відео з місця подій помітно десятки пошкоджених автомобілів, а також щонайменше один автобус.



У Китаї в масштабній ДТП загинуло 2 особи