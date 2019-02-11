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      В Китае в ДТП столкнулись более 100 автомобилей, есть жертвы: шокирующие фото, видео

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      В Китае произошло массовое ДТП с участием сотни авто
      В Китае произошло массовое ДТП с участием сотни авто / Скриншот из видео

      В Китае произошла масштабная авария с участием более сотни автомобилей. В результате столкновения погибли по меньшей мере два человека и еще свыше 50 получили ранения.

      Смертельная авария случилась вечером в субботу, 9 февраля, сообщает CNN.

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      Столкновение автомобилей произошло на скоростных дорогах Синан-Цзяньхе и Цзянкоу-Венань в юго-западной провинции Гуйчжоу.

      Масштабное ДТП в Китае

      Причиной ДТП стала скользкая дорога и гололед, образовавшийся после дождя и резкого перепада температуры. Из-за аварии 10 человек находятся в больнице в критическом состоянии.

      На видео с места событий заметно десятки поврежденных автомобилей, а также по меньшей мере один автобус.

       


      В Китае в масштабном ДТП погибли 2 человека

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      Теги: Аварии и ДТП Китай Жертвы
      Источник: 24 Канал
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