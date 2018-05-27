У Києві активісти С14 трощать кіоски на ринку, де побили пенсіонера: фото і відео

У неділю, 27 травня, у Києві до кіоска біля станції метро "Лісова, де було побито військового пенсіонера, прийшли представники праворадикальної організації С14. Між ними та правоохоронцями спалахнула сутичка.

Про це повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, 26 травня на київському ринку біля станції метро "Лісова" група іноземних торговців одного з кіосків побила військового пенсіонера, який заступився за жінку з дітьми. Чоловікові зламали носа.

За інформацією видання, члени С14 почали ламати кіоски та ламати на них. Поліції довелося застосувати газ, після чого нападники почали кидати камінням у сторону правоохоронців.

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Поки що залишається невідомим, чи насправді належать нападникам на пенсіонера кіоски, які потрапили під розгром.

Зазначається, що дехто з присутніх почав збирати гроші з виручки, які були у кіосках. При цьому ці люди, заявили, що "це не мародерство".

Працівниця сусіднього кіоску повідомила, що у її МАФі зламали ролет. Жінка плакала та розповіла, що злякалася погрому. При цьому працівниця запевнила, що "з сусідами ніколи проблем не було".

Раніше "Громадське" також сповістило, що у неділю на ринку біля станції метро "Лісова" проводять демонтаж вивіски кіоска, біля якого було побито пенсіонера. На місці також працювали близько 10 поліцейських, які проводили там слідчі дії.

При цьому зачинені усі заклади грузинської та турецької кухні, які, ймовірно, мають тих же власників, що й кіоск, з працівником якого стався конфлікт.

Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля «Лісової», де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 мая 2018 г.



Фото з місця сутичок С14 із правоохоронцями



Члени С14 громлять кіоск у Києві



Учасники погрому зібрали виручку з розтрощеного кіоска