У Києві автомобіль російських дипломатів протаранив таксі, водій відмовився від алкотесту

Сьогодні у Києві, близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8, трапилася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

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Учасниками аварії стали автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen(н.з. #D001067) та припаркований автомобіль таксі KIA.

Зазначається, що за інформацією від свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її.

"Також, кажуть, що пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій знаходиться з ознаками сп’яніння. Тест на Драгер проходити відмовився", – йдеться в повідомленні.