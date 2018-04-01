У Києві автомобіль російських дипломатів протаранив таксі, водій відмовився від алкотесту
Сьогодні у Києві, близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8, трапилася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
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Учасниками аварії стали автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen(н.з. #D001067) та припаркований автомобіль таксі KIA.
Зазначається, що за інформацією від свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її.
"Також, кажуть, що пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій знаходиться з ознаками сп’яніння. Тест на Драгер проходити відмовився", – йдеться в повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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