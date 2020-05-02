У Києві Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт: рух транспорту обмежили

У Києві від 2 травня перекрили рух на Борщагівському шляхопроводі у напрямку Кільцевої дороги через ремонт. Ремонтні роботи на шляхопроводі планують завершити до 1 вересня.

До центру міста відкритий рух усіма трьома смугами, але проїзд у бік Борщагівки перекритий. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Важливо "Дороги та робота": уряд шукає дорожників та пропонує стабільну працю

Об’їхати шляхопровід можна маршрутами:

проспект Перемоги – вулиця Святошинська – вулиця Жмеринська – вулиця Космосу;

вулиця Голего – вулиця Ніжинська – проспект Відрадний – вулиця 9 травня – проспект Корольова;

через Кільцеву дорогу.

Дорожники замінять балки на 1 і 2 смугах руху, заллють нову монолітну плиту проїзду, встановлять багатошарову гідроізоляцію та деформаційні шви.



У Києві Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт / Фото Київавтодор