У Києві Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт: рух транспорту обмежили
У Києві від 2 травня перекрили рух на Борщагівському шляхопроводі у напрямку Кільцевої дороги через ремонт. Ремонтні роботи на шляхопроводі планують завершити до 1 вересня.
До центру міста відкритий рух усіма трьома смугами, але проїзд у бік Борщагівки перекритий. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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Об’їхати шляхопровід можна маршрутами:
- проспект Перемоги – вулиця Святошинська – вулиця Жмеринська – вулиця Космосу;
- вулиця Голего – вулиця Ніжинська – проспект Відрадний – вулиця 9 травня – проспект Корольова;
- через Кільцеву дорогу.
Дорожники замінять балки на 1 і 2 смугах руху, заллють нову монолітну плиту проїзду, встановлять багатошарову гідроізоляцію та деформаційні шви.
У Києві Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт / Фото Київавтодор