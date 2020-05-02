11:55
2 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      У Києві Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт: рух транспорту обмежили

      -
      Борщагівський шляхопровід у Києві закрили на ремонт: як об’їхати
      Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт / КМДА

      У Києві від 2 травня перекрили рух на Борщагівському шляхопроводі у напрямку Кільцевої дороги через ремонт. Ремонтні роботи на шляхопроводі планують завершити до 1 вересня.

      До центру міста відкритий рух усіма трьома смугами, але проїзд у бік Борщагівки перекритий. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

      Важливо "Дороги та робота": уряд шукає дорожників та пропонує стабільну працю

      Об’їхати шляхопровід можна маршрутами:

      • проспект Перемоги – вулиця Святошинська – вулиця Жмеринська – вулиця Космосу;
      • вулиця Голего – вулиця Ніжинська – проспект Відрадний – вулиця 9 травня – проспект Корольова;
      • через Кільцеву дорогу.

      Дорожники замінять балки на 1 і 2 смугах руху, заллють нову монолітну плиту проїзду, встановлять багатошарову гідроізоляцію та деформаційні шви.


      У Києві Борщагівський шляхопровід закрили на ремонт / Фото Київавтодор

      Автор: Альона Захарова
      Теги: КМДА Дороги Новини Києва Ремонт Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Чому "завис" другий етап медичної реформи?
      1 травня , 22:00 Чому "завис" другий етап медичної реформи?
      Павло Ковтонюк
      Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      1 травня , 19:30 Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      Ірина Шиба