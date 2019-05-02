У Києві через забудову Протасового Яру спалахнули сутички, є затримані: фото, відео

У Києві відбулися протести активістів, які намагаються зупинити вирубування дерев у парку "Протасів Яр" під незаконну забудову. Між ними та невідомими, які захищали будівництво, спалахнули сутички. Поліція затримала кількох осіб.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, активісти перекрили частину дороги деревами, які зрубали представники забудови.

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Поліції вдалося відтіснити протестувальників, після чого вони пішли до пішохідного переходу і почали ходити ним з боку у бік, перекривши таким чином дорогу. При цьому, активісти помалу пропускають автомобілі, але рух транспорту сповільнився.

На місці було чути вибухи, дим, присутні багато правоохоронців, а згодом приїхали дві швидкі допомоги.



Активісти перекрили дорогу біля Протасового Яру у Києві

На допомогу забудовнику прийшли невідомі хлопці "спортивної зовнішності", які закидали мітингувальників каменями.

Зауважимо, у Протасовому Яру забудовник відновив будівництво житлового комплексу. Місцеві жителі і низка організацій виступають проти цього, тому вони спробували знести паркан навколо будівництва.



Протести активістів у Протасовому Яру

У Києві активісти протестують проти забудови Протасового Яру