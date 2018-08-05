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У Києві чоловік із шаблею нападав на перехожих

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У Києві чоловік із шаблею нападав на перехожих
У Києві чоловік із шаблею нападав на перехожих / Ілюстративне фото

У Києві вчора, 4 серпня, близько півночі у Подільському районі чоловік із шаблею нападав на перехожих.

В результаті дій зловмисника постраждав молодий чоловік. Потерпілого із пораненням голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надали допомогу, повідомили у прес-службі поліції. 

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Працівники поліції встановили: між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого зловмисник поранив опонента… Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 49-річний місцевий мешканець,
– зазначили у поліції.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Теги: Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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