У Києві чоловік із шаблею нападав на перехожих

У Києві вчора, 4 серпня, близько півночі у Подільському районі чоловік із шаблею нападав на перехожих.

В результаті дій зловмисника постраждав молодий чоловік. Потерпілого із пораненням голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надали допомогу, повідомили у прес-службі поліції.

Читайте також: Я більше не буду цього їсти, – журналіст про рейд кіосками з шаурмою

Працівники поліції встановили: між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого зловмисник поранив опонента… Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 49-річний місцевий мешканець,

– зазначили у поліції.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.