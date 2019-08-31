У Києві горить багатоповерхівка: фото і відео

Багатоповерхівка загорілась у Києві 31 серпня на вулиці Бережанській. Горять 100 квадратних метрів утеплювача на будівництві житлового комплексу "Бережанський".

З пожежею вже борються надзвичайники. Причина займання поки що невідома, повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

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Очевидці пишуть у соцмережах, що загорілася будівля заввишки у понад 30 поверхів, тож рятувальники не можуть загасити вогонь на верхніх поверхах.



Пожежа на Оболоні / Фото kiev.sq.com.ua