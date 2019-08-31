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      У Києві горить багатоповерхівка: фото і відео

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      Пожежа на будівництві в Києві
      Пожежа на будівництві в Києві / t.me/SmartInform

      Багатоповерхівка загорілась у Києві 31 серпня на вулиці Бережанській. Горять 100 квадратних метрів утеплювача на будівництві житлового комплексу "Бережанський".

      З пожежею вже борються надзвичайники. Причина займання поки що невідома, повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

      Читайте також: На Майдані Незалежності у Києві сталася пожежа: дим піднявся високо в небо – фото і відео

      Очевидці пишуть у соцмережах, що загорілася будівля заввишки у понад 30 поверхів, тож рятувальники не можуть загасити вогонь на верхніх поверхах.

      Пожежа Київ Оболонь багатоповерхівка
      Пожежа на Оболоні / Фото kiev.sq.com.ua

      Пожежа Київ Оболонь фото
      Пожежа на будівництві в Києві / Фото kiev.sq.com.ua

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      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 канал
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