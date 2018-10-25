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      У Києві майже добу не можуть прибрати вантажівку, яка перекрила дорогу

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      Скріншот
      Скріншот / 24 канал

      У Києві на кільцевій не можуть прибрати вантажівку, яка напередодні, 24 жовтня, перекинулася посеред дороги та заблокувала рух.

      Як раніше повідомляв 24 канал, у середу, 24 жовтня, у Києві на вулиці Заболотного, перекинута фура заблокувала рух іншого транспорту.

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      Рятувальники не могли знайти тягача, який би зрушив з місця ваговоз. Поки вони шукали техніку, фуру вдалося розвантажили. Тільки вранці її поставили на колеса і відтягнули з проїжджої частини. Проте, з траси так і не прибрали, запевняють, впоратися з цим після обіду.

      Вантажівка перекинулася на вулиці Заболотного

      На щастя, водій транспортного засобу обійшовся лише забоєм на руці, і весь цей час перебував на місці аварії. А от автомобілістам довелося вчора добряче понервувати. Фура перекрила 2 з 4 смуг, через що утворилися затори.

      Нагадаємо, ДТП сталося близько опівдня. Водій вантажівки перевищив безпечну швидкість і не втримав перевантажений автомобіль на трасі. Фура перевернулась на правий бік та знесла відбійник. 

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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