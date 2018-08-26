У Києві на авто викрали людину: деталі інциденту
26 серпня, у неділю, в Дніпровському районі Києва викрали людину.
Про це повідомляє " Інформатор".
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Інцидент трапився на вулиці Раїси Окіпної, 2 біля станції метро "Лівобережна".
Автомобіль, який причетний до викрадення людини
Троє чоловіків схопили перехожого і відвезли його на автомобілі Volkswagen Golf з литовськими номерами. Потерпілий кричав про допомогу.
Очевидець одразу подзвонив в поліцію, яка ввела оперативний план "Перехоплення". Близько 18:40 патрульним вдалося знайти і затримати викрадачів на вулиці Жукова на Лісовому масиві. Зловмисники під час втечі заїхали в глухий кут.
В машині було тільки двоє бандитів, третій втік.
Джерело: 24 Канал
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