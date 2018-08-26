У Києві на авто викрали людину: деталі інциденту

Читайте також: В Києві внаслідок аварії перекинувся інкасаторський бус: відео з місця ДТП

Інцидент трапився на вулиці Раїси Окіпної, 2 біля станції метро "Лівобережна".

Автомобіль, який причетний до викрадення людини

Троє чоловіків схопили перехожого і відвезли його на автомобілі Volkswagen Golf з литовськими номерами. Потерпілий кричав про допомогу.

Очевидець одразу подзвонив в поліцію, яка ввела оперативний план "Перехоплення". Близько 18:40 патрульним вдалося знайти і затримати викрадачів на вулиці Жукова на Лісовому масиві. Зловмисники під час втечі заїхали в глухий кут.

В машині було тільки двоє бандитів, третій втік.