У Києві на жінку впало велике дерево: відео інциденту

У Києві в Печерському районі на жінку, яка йшла по тротуару, впало величезне дерево. На щастя, жінка залишилась жива, її доправили у лікарню.

Інцидент трапився вранці 27 серпня на вулиці Чигоріна, 59, пише ДСНС.

Читайте також: Дівчину на надувному матраці на кілометр затягло у море: вражаюче відео порятунку

Очевидці розповідають, що жінка йшла по тротуару і не встигла відійти, коли дерево почало тріщати і звалилося на дорогу. Через це 49-річна постраждала отримала серйозне ушкодження хребта.



На Печерську на жінку звалилось дерево / фото ДСНС з місця події

На місце інциденту приїхали рятувальники, які і допомогли жінці вибратися з-під поваленого дерева. На щастя, дерево тільки вдарило її, а не привалило насмерть.

Весь час потерпіла перебувала при свідомості, але не могла йти. Тому, за допомогою нош рятувальники транспортували її до карети швидкої і відвезли у лікарню.

У Києві на жінку впало дерево: відео

За словами мешканців цього району, вони неодноразово звертались на гарячу лінію КМДА раніше і писали заяву на зрубку дерева. Людей бентежило те, що дерево висіло просто над дорогою і під час зливи з нього валилися гілки.