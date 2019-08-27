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      У Києві на жінку впало велике дерево: відео інциденту

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      У Києві на жінку впало дерево
      У Києві на жінку впало дерево / dsns.gov.ua

      У Києві в Печерському районі на жінку, яка йшла по тротуару, впало величезне дерево. На щастя, жінка залишилась жива, її доправили у лікарню.

      Інцидент трапився вранці 27 серпня на вулиці Чигоріна, 59, пише ДСНС.

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      Очевидці розповідають, що жінка йшла по тротуару і не встигла відійти, коли дерево почало тріщати і звалилося на дорогу. Через це 49-річна постраждала отримала серйозне ушкодження хребта.


      На Печерську на жінку звалилось дерево / фото ДСНС з місця події

      На місце інциденту приїхали рятувальники, які і допомогли жінці вибратися з-під поваленого дерева. На щастя, дерево тільки вдарило її, а не привалило насмерть.

      Весь час потерпіла перебувала при свідомості, але не могла йти. Тому, за допомогою нош рятувальники транспортували її до карети швидкої і відвезли у лікарню.

      У Києві на жінку впало дерево: відео

      За словами мешканців цього району, вони неодноразово звертались на гарячу лінію КМДА раніше і писали заяву на зрубку дерева. Людей бентежило те, що дерево висіло просто над дорогою і під час зливи з нього валилися гілки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Постраждалі Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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