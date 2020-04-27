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      У Києві падав дощ, який побив 129-річний рекорд

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      Недільний дощ у Києві побив 129-річний рекорд
      Недільний дощ у Києві побив 129-річний рекорд / Слово і діло

      У Києві 26 квітня випала рекордна кількість опадів – 26 міліметрів. Востаннє так дощило у 1891 році. натомість в інших регіонах України дощило значно менше.

      У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що неділя, 26 квітня, у столиці виявилась рекордно дощовою. Про це повідомили у фейсбуці.

      До теми В Україну йдуть нічні заморозки: де і коли буде найхолодніше

      За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 квітня в Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше, ніж це було у 1987 році,
      – мовиться у повідомленні.

      У більшості інших регіонів Київщини опадів випало значно менше, зокрема у Чорнобилі лише 0,1 міліметра.

      Додамо, що погода в Україні найближчими днями знову погіршиться. Вдень буде відносно тепло, хоч і дощитиме. Однак вночі слід очікувати заморозків на Львівщині, Прикарпатті та Буковині.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Погода
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