У Києві пенсіонера без маски виштовхали з тролейбуса: відео
У столиці літнього чоловіка виштовхали з тролейбуса водій та кондуктор. Пенсіонер був без маски та, мабуть, перепустки.
Відео очевидців опублікував на своїй сторінці у фейсбуці "Київ Оперативний".
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Літнього чоловіка дії водія обурили: після зачинення дверей він почав стукати по них руками.
Дивіться відео очевидців:
Зазначимо, з 23 березня через спалах коронавірусу у Києві зупинили пасажирські перевезення. Громадським транспортом можуть скористатись ті, у кого є спецперепустка – медики, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів та аптек, стратегічних підприємств.
Коронавірус у Києві:
- 55 людей інфіковані;
- 1500 осіб протестовані;
- 32 результати тестів – на дослідженні.
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