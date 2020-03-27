У Києві пенсіонера без маски виштовхали з тролейбуса: відео

У столиці літнього чоловіка виштовхали з тролейбуса водій та кондуктор. Пенсіонер був без маски та, мабуть, перепустки.

Відео очевидців опублікував на своїй сторінці у фейсбуці "Київ Оперативний".

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Літнього чоловіка дії водія обурили: після зачинення дверей він почав стукати по них руками.

Дивіться відео очевидців:

Зазначимо, з 23 березня через спалах коронавірусу у Києві зупинили пасажирські перевезення. Громадським транспортом можуть скористатись ті, у кого є спецперепустка – медики, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів та аптек, стратегічних підприємств.

Коронавірус у Києві:

55 людей інфіковані;

1500 осіб протестовані;

32 результати тестів – на дослідженні.





Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу