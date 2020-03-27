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      У Києві пенсіонера без маски виштовхали з тролейбуса: відео

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      Пенсіонера виштовхали з тролейбуса / 5 канал

      У столиці літнього чоловіка виштовхали з тролейбуса водій та кондуктор. Пенсіонер був без маски та, мабуть, перепустки.

      Відео очевидців опублікував на своїй сторінці у фейсбуці "Київ Оперативний".

      До теми У Києві розширили перелік транспортних маршрутів

      Літнього чоловіка дії водія обурили: після зачинення дверей він почав стукати по них руками.

      Дивіться відео очевидців:

      Зазначимо, з 23 березня через спалах коронавірусу у Києві зупинили пасажирські перевезення. Громадським транспортом можуть скористатись ті, у кого є спецперепустка – медики, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів та аптек, стратегічних підприємств.

      Коронавірус у Києві:

      • 55 людей інфіковані;
      • 1500 осіб протестовані;
      • 32 результати тестів – на дослідженні.
         

      Заборони через коронавірус
      Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Транспорт Карантин в Україні 2020 Новини Києва
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