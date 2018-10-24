У Києві перекинулася вантажівка та заблокувала рух: фото

У середу, 24 жовтня, у Києві на вулиці Заболотного перекинулася величезна вантажівка. Внаслідок цього було заблоковано рух іншого транспорту.

Про це повідомляєтеся у Facebook-спільноті Dtp.kiev.ua.

"Фури і вантажівки вирішили таки зібрати всі рекорди аварійності в Києві: знову масштабна ДТП: фура перекинулася на Заболотного", – мовиться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не загинув.