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      У Києві перекинулася вантажівка та заблокувала рух: фото

      2997 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / Киев оперативный

      У середу, 24 жовтня, у Києві на вулиці Заболотного перекинулася величезна вантажівка. Внаслідок цього було заблоковано рух іншого транспорту.

      Про це повідомляєтеся у Facebook-спільноті Dtp.kiev.ua.

      "Фури і вантажівки вирішили таки зібрати всі рекорди аварійності в Києві: знову масштабна ДТП: фура перекинулася на Заболотного", – мовиться у повідомленні.

      Читайте також: Аварія в Києві на Лесі Українки: з'явилося відео, як кран протаранив близько 20 авто

      За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не загинув.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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