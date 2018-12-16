У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину, а потім викрав авто у таксиста: фото
У неділю вранці, 16 грудня, у Києві у результаті суперечок з таксистом пасажир почав погрожувати водію зброєю, а потім викрав його автівку. Правопорушником виявився підполковник СБУ.
Про це повідомляє "ДТП Київ" із посиланням на правоохоронні органи.
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Водій служби таксі "Експрес" – громадянин РФ Володимир Ларшин – повідомив поліцію, що невідомий пригрозив невстановленою короткоствольною зброєю та, здійснивши з неї декілька пострілів у повітря, вкрав його авто Toyota Corolla.
У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину
Поліції вдалось затримати пасажира-злодія. Ним виявився 33-річний підполковник СБУ Іван Онищук. У нього вилучили пістолет "Макарова".
Затриманий мав при собі посвідчення співробітника СБУ
Як повідомляє волонтер Роман Сініцин, затриманий перебував у нетверзезому стані.