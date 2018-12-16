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      У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину, а потім викрав авто у таксиста: фото

      1391 Читать новость на русском
      У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину, а потім викрав авто у таксиста: фото
      / Соцмережі

      У неділю вранці, 16 грудня, у Києві у результаті суперечок з таксистом пасажир почав погрожувати водію зброєю, а потім викрав його автівку. Правопорушником виявився підполковник СБУ.

      Про це повідомляє "ДТП Київ" із посиланням на правоохоронні органи.

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      Водій служби таксі "Експрес" – громадянин РФ Володимир Ларшин – повідомив поліцію, що невідомий пригрозив невстановленою короткоствольною зброєю та, здійснивши з неї декілька пострілів у повітря, вкрав його авто Toyota Corolla. 


      У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину

      Поліції вдалось затримати пасажира-злодія. Ним виявився 33-річний підполковник СБУ Іван Онищук. У нього вилучили пістолет "Макарова".


      Затриманий мав при собі посвідчення співробітника СБУ

      Як повідомляє волонтер Роман Сініцин, затриманий перебував у нетверзезому стані. 

       

      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Поліція Зброя СБУ Авто
      Джерело: 24 Канал
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