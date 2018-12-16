У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину, а потім викрав авто у таксиста: фото

У неділю вранці, 16 грудня, у Києві у результаті суперечок з таксистом пасажир почав погрожувати водію зброєю, а потім викрав його автівку. Правопорушником виявився підполковник СБУ.

Про це повідомляє "ДТП Київ" із посиланням на правоохоронні органи. Читайте також: У Києві судитимуть пенсіонерку, яка з травмата підстрелила дівчину Водій служби таксі "Експрес" – громадянин РФ Володимир Ларшин – повідомив поліцію, що невідомий пригрозив невстановленою короткоствольною зброєю та, здійснивши з неї декілька пострілів у повітря, вкрав його авто Toyota Corolla.

У Києві підполковник СБУ влаштував стрілянину Поліції вдалось затримати пасажира-злодія. Ним виявився 33-річний підполковник СБУ Іван Онищук. У нього вилучили пістолет "Макарова".

Затриманий мав при собі посвідчення співробітника СБУ Як повідомляє волонтер Роман Сініцин, затриманий перебував у нетверзезому стані.