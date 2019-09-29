У Києві після ремонту відкрили пам'ятку архітектури – церкву 12 століття
28 вересня у столиці відкрили відреставровану пам'ятку архітектури – церкву Спаса на Берестові 12 століття, що входить в ансамбль Києво-Печерської Лаври.
Церква Спаса на Берестові включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є однією із найдавніших споруд Києва., зазначили у прес-службі Печерської райдержадміністрації.
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У 2017 році голова Печерської райдержадміністрації, голова громадської організації "Андріївська-пейзажна ініціатива" і меценат підписали тристоронній меморандум "Про співпрацю" в пімках реалізації проекту реставрації пам'ятки архітектури – церкви 12 століття.
Тоді ж розпочали масштабні реставраційні роботи. Під час проведення робіт збережені автентичні фрагменти пам'ятки.
Особливу цінність становлять фрески. В церковному інтер'єрі є унікальний цілісний ансамбль фрескового живопису епохи Петра Могили, а також близько 100 квадратних метрів давньоруської фрески.
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