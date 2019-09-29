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      У Києві після ремонту відкрили пам'ятку архітектури – церкву 12 століття

      64 Читать новость на русском
      Церква Спаса на Берестові
      Церква Спаса на Берестові / Печерська райдержадміністрація

      28 вересня у столиці відкрили відреставровану пам'ятку архітектури – церкву Спаса на Берестові 12 століття, що входить в ансамбль Києво-Печерської Лаври.

      Церква Спаса на Берестові включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є однією із найдавніших споруд Києва., зазначили у прес-службі Печерської райдержадміністрації.

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      У 2017 році голова Печерської райдержадміністрації, голова громадської організації "Андріївська-пейзажна ініціатива" і меценат підписали тристоронній меморандум "Про співпрацю" в пімках реалізації проекту реставрації пам'ятки архітектури – церкви 12 століття.

      Тоді ж розпочали масштабні реставраційні роботи. Під час проведення робіт збережені автентичні фрагменти пам'ятки.

      Особливу цінність становлять фрески. В церковному інтер'єрі є унікальний цілісний ансамбль фрескового живопису епохи Петра Могили, а також близько 100 квадратних метрів давньоруської фрески.

       

       

       

      blog_ava
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      28 вересня
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      Теги: Новини України Новини Києва Києво-Печерська лавра ЮНЕСКО Архітектура
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