У Києві після ремонту відкрили пам'ятку архітектури – церкву 12 століття

28 вересня у столиці відкрили відреставровану пам'ятку архітектури – церкву Спаса на Берестові 12 століття, що входить в ансамбль Києво-Печерської Лаври.

Церква Спаса на Берестові включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є однією із найдавніших споруд Києва., зазначили у прес-службі Печерської райдержадміністрації.

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У 2017 році голова Печерської райдержадміністрації, голова громадської організації "Андріївська-пейзажна ініціатива" і меценат підписали тристоронній меморандум "Про співпрацю" в пімках реалізації проекту реставрації пам'ятки архітектури – церкви 12 століття.

Тоді ж розпочали масштабні реставраційні роботи. Під час проведення робіт збережені автентичні фрагменти пам'ятки.

Особливу цінність становлять фрески. В церковному інтер'єрі є унікальний цілісний ансамбль фрескового живопису епохи Петра Могили, а також близько 100 квадратних метрів давньоруської фрески.