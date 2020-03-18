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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Києві по маршрутах зупиненого метро пустять автобуси

      - Читать новость на русском
      Дезінфекція у вагоні метро в Києві / Ілюстративне фото / Соцмережі Олександра Густєлєва

      Через карантинні обмеження у Києві ввечері 17 березня закрили метро. Воно не працюватиме, як мінімум, до 3 квітня. Превентивний захід введений, аби не допустити поширення та спалаху коронавірусу Covid-19 в українській столиці. Однак, існує проблема з добиранням людей на місця роботи та додому. Відтак, у КМДА вирішили розробити маршрути, що могли б відтворити напрямки закритих гілок метро.

      Державні та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро під час його призупинення. Таке рішення ухвалили під час засідання КМДА. Про це йдеться у відповідному протоколі постійної комісії Київської міськдержадміністрації.

      Головне У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо

      Державні та приватні компанії повинні оптимізувати роботу міського громадського транспорту щодо забезпечення дублювання маршрутів підземного електротранспорту,
      – мовиться у документі.

      Термін дії такої заміни – з 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року.

      Зауважимо, що метро у Києві працювало до 23:00 17 березня. У мерії столиці називають рішення уряду про закриття метро "неприємним", там сподівалися, що будуть введені лише певні обмеження для людей, які перебувають у метро. До прикладу, впускати у вагон не більше 20 людей. Однак у Кабміні наполягли саме на закритті.

      Карантин в Україні: основне 

      • Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.
      • Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.
      • У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припинили роботу.
      • Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.
      • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус карантин обмеження в Україні
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      17 березня
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 КМДА Транспорт Метро Коронавірус в Україні Новини Києва
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