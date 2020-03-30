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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві вилікувалися від коронавірусу двоє осіб, – Кличко

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      У Києві від коронавірусу одужали двоє людей / 1NEWS

      У Києві вже завхоріли на коронавірус 109 людей, а найбільше хворих – на Печерську. Проте є і хороші новини – двом вдалося подолати недугу та їх уже виписали з лікарні.

      Про це під час брифінгу 30 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у Києві стрімко збільшується кількість людей, що мають підтвердження на захворювання коронавірусом.

      Важливо Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей

      Зокрема, за вихідні міська влада отримала ще 20 лабораторно підтверджених випадків. Із них 4 – це так звані "сімейні кола", де захворіли кілька членів родини.

      За словами київського мера, серед нових хворих – 11 жінок віком від 29 до 61 року і 9 чоловіків віком від 25 до 70 років. Одного пацієнта доправили до клінічної лікарні № 4, трьох – до міської лікарні № 9. Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

      Кличко додав, з усіх офіційно зареєстрованих вилікувалися дві людини. Вони перебували в Олександрівській лікарні, і їх вже звідти виписали.

      Наразі в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом на коронавірус, у міській клінічній лікарні № 4 – 13, а в міській клінічній лікарні № 9 – 7. Найбільше хворих на коронавірус зафіксували у Печерському, Солом'янскому та Голосіївському районах.

      Коронавірус у Києві: статистика по районах

      • Печерський район – 27;
      • Солом'янський район – 16;
      • Голосіївський район – 14;
      • Дарницький район – 13;
      • Святошинський район – 8;
      • Шевченківський район – 7;
      • Оболонський район – 6;
      • Подільський район – 5;
      • Деснянський район – 4;
      • Дніпровськи район – 2.

      Зверніть увагу! Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофа

      Коронавірус Симптоми

      Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Новини України Віталій Кличко Новини Києва Коронавірус в Україні
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