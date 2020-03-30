У Києві вилікувалися від коронавірусу двоє осіб, – Кличко
У Києві вже завхоріли на коронавірус 109 людей, а найбільше хворих – на Печерську. Проте є і хороші новини – двом вдалося подолати недугу та їх уже виписали з лікарні.
Про це під час брифінгу 30 березня повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, у Києві стрімко збільшується кількість людей, що мають підтвердження на захворювання коронавірусом.
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Зокрема, за вихідні міська влада отримала ще 20 лабораторно підтверджених випадків. Із них 4 – це так звані "сімейні кола", де захворіли кілька членів родини.
За словами київського мера, серед нових хворих – 11 жінок віком від 29 до 61 року і 9 чоловіків віком від 25 до 70 років. Одного пацієнта доправили до клінічної лікарні № 4, трьох – до міської лікарні № 9. Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко додав, з усіх офіційно зареєстрованих вилікувалися дві людини. Вони перебували в Олександрівській лікарні, і їх вже звідти виписали.
Наразі в Олександрівській лікарні перебувають 38 пацієнтів із діагнозом на коронавірус, у міській клінічній лікарні № 4 – 13, а в міській клінічній лікарні № 9 – 7. Найбільше хворих на коронавірус зафіксували у Печерському, Солом'янскому та Голосіївському районах.
Коронавірус у Києві: статистика по районах
- Печерський район – 27;
- Солом'янський район – 16;
- Голосіївський район – 14;
- Дарницький район – 13;
- Святошинський район – 8;
- Шевченківський район – 7;
- Оболонський район – 6;
- Подільський район – 5;
- Деснянський район – 4;
- Дніпровськи район – 2.
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Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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