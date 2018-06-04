У Києві поліція розслідує факт смерті молодого чоловіка
В ніч на понеділок у селі Гореничі в автомобілі "Range Rover" співробітниками поліції знайдено тіло 23 літнього киянина з вогнепальними пораненнями.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Київській області.
Читайте також: Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: семикласницю знайшли мертвою у лісопосадці
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія та кінологи.
Правоохоронці намагаються знайти свідків та встановити всі обставини злочину.
Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи, – повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції в Київській області.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі