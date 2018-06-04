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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

У Києві поліція розслідує факт смерті молодого чоловіка

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Тіло молодого киянина з вогнепальними пораненнями знайдено правоохоронцями в селі Гореничі.
Тіло молодого киянина з вогнепальними пораненнями знайдено правоохоронцями в селі Гореничі. / kyiv.depo.ua

В ніч на понеділок у селі Гореничі в автомобілі "Range Rover" співробітниками поліції знайдено тіло 23 літнього киянина з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Київській області.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія та кінологи.

Правоохоронці намагаються знайти свідків та встановити всі обставини злочину.

Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи, – повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції в Київській області.

 

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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