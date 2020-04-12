У Києві поліція застосувала дрони для контролю карантину: відео
У Києві для контролю карантину поліція вирішила застосувати безпілотники. Перший подібний рейд провели 12 квітня на столичній Оболоні та Гідропарку.
Правоохоронці через гучномовець попереджали про небезпеку COVID-19 та закликали уникати натовпу, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Літальні апарати запустили над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.
Довідка. Загалом у Києві вже 416 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 7 людей померли, 12 пацієнтам вдалося одужати.
Поліція запустила дрони над традиційними місцями відпочинку киян: дивіться відео
Такі профілактичні заходи планують проводити на прибережній території й у інших областях України.
Коронавірус в Україні: що відомо? Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. Від хвороби померли 83 людини, 89 – вилікувалися. В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини. З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.
Що варто знати про перебіг коронавірусу COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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