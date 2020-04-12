15:57
12 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Києві поліція застосувала дрони для контролю карантину: відео

      - Читать новость на русском
      Поліція Києва контролюватиме дотримання карантину й з повітря / npu.gov.ua

      У Києві для контролю карантину поліція вирішила застосувати безпілотники. Перший подібний рейд провели 12 квітня на столичній Оболоні та Гідропарку.

      Правоохоронці через гучномовець попереджали про небезпеку COVID-19 та закликали уникати натовпу, повідомляє пресслужба Нацполіції.

      Цікаво Які будуть перші послаблення карантину в Україні: відповідь Ляшка

      Літальні апарати запустили над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

      Довідка. Загалом у Києві вже 416 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 7 людей померли, 12 пацієнтам вдалося одужати.

      Поліція запустила дрони над традиційними місцями відпочинку киян​: дивіться відео

      Такі профілактичні заходи планують проводити на прибережній території й у інших областях України.

      Коронавірус в Україні: що відомо? Станом на 12 квітня в Україні зафіксували 2 777 випадків захворювання на коронавірус. Від хвороби померли 83 людини, 89 – вилікувалися. В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.

      Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 захворіли 432 людини. З 6 квітня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.

      Перебіг коронавірусу
      Що варто знати про перебіг коронавірусу COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Поліція Новини Києва
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:33 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: перший військовий, який одужав
      Новини України 14739
      сьогодні , 09:30 Картинки з Вербною неділею 2020: найкраща добірка
      Традиції 27839
      сьогодні , 09:02 Головні новини 11 квітня: Зеленський на Донбасі, зміни до держбюджету
      Новини України 5404
      сьогодні , 11:43 Підступ у Вербну неділю: на Донбасі бойовики вбили українського військового, ще один поранений
      Новини України 12071
      сьогодні , 11:38 Вербна неділя і карантин: українці попри обмеження йдуть до храмів – фото і відео порушень
      Новини України 7911
      сьогодні , 12:33 В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше
      Новини України 4732
      сьогодні , 11:02 Що не можна робити на Вербну неділю: прикмети і заборони
      Традиції 53632
      сьогодні , 13:33 Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем
      Традиції 41637
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Морги повні трун: чому люди мають бачити наслідки коронавірусу
      Блог Соцмережі