У Києві померла найстарша собака України: фото

У Києві 24 лютого померла такса Нора. Раніше собаку офіційно визнали найстаршою в Україні.

Представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у фейсбуці повідомила, що Нора прожила 19 років 8 місяців і 18 днів.

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Вєтрова наголосила, що таке тривале життя собаки – це гідний приклад любові і турботи людини.

Тому це досягнення також і її господині – Інни Здесенко,

– додала представниця Національного реєстру рекордів.

Офіційна реєстрація рекорду "Найстаріший собака в Україні" відбулася 14 січня 2020 року у Києві.



Нора була найстарішою собакою в Україні/ Фото з фейсбук-сторінки Лани Вєтрової

Раніше службовий собака Лакі допоміг розшукати зниклого 13-річного підлітка на Дніпропетровщині. Правоохоронці шукали дитину цілу ніч, втім, коли до них долучився чотирилапий напарник, хлопця вдалося швидко знайти. Як це було – читайте тут.

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