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      У Києві померла найстарша собака України: фото

      -
      Померла такса Нора / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

      У Києві 24 лютого померла такса Нора. Раніше собаку офіційно визнали найстаршою в Україні.

      Представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у фейсбуці повідомила, що Нора прожила 19 років 8 місяців і 18 днів.

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      Вєтрова наголосила, що таке тривале життя собаки – це гідний приклад любові і турботи людини.

      Тому це досягнення також і її господині – Інни Здесенко,
      – додала представниця Національного реєстру рекордів.

      Офіційна реєстрація рекорду "Найстаріший собака в Україні" відбулася 14 січня 2020 року у Києві.

      найстаріша собака в україні нора такса
      Нора була найстарішою собакою в Україні/ Фото з фейсбук-сторінки Лани Вєтрової

      Раніше службовий собака Лакі допоміг розшукати зниклого 13-річного підлітка на Дніпропетровщині. Правоохоронці шукали дитину цілу ніч, втім, коли до них долучився чотирилапий напарник, хлопця вдалося швидко знайти. Як це було – читайте тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Світ тварин Новини Києва
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