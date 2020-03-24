У Києві попрощалися із відомою соціологинею Іриною Бекешкіною: фото

Ірину Бекешкіну поховали на Байковому кладовищі у Києві. Церемонія прощання із відомою соціологинею була скромною: у ній взяли участь лише рідні та близькі померлої через карантинні заходи, що діють в Україні.

Прийшли на похорон також колеги Бекешкіної з фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та представники громадського сектору. Про це мовиться на фейсбук-сторінці фонду, який очолювала соціологиня.

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У зв’язку з карантинними заходами, церемонія на Байковому цвинтарі не була велелюдна. Водночас, ми отримали величезну кількість добрих слів та квітів на згадку про видатну соціологиню та громадського діяча,

– йдеться у повідомленні.

У мережі також оприлюднили фото з прощання із Бекешкіною на Байковому кладовищі.

Церемонія прощання з Іриною Бекешкіною / Фото з соцмереж:

Що відомо про Ірину Бекешкіну?Вона була відомою українською соціологинею, директоркою фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Бекешкіна зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства.



Жінка до останнього дня працювала і проводила опитування, заходи.



Ірині Бекешкіній було 68 років.