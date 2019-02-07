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      У Києві приберуть рекламу з маршруток та в метро

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      Реклама у київському транспорті
      Реклама у київському транспорті / informator.news

      Київська міська влада у 2019 році планує прибрати усю рекламу з наземного громадського транспорту та метрополітену.

      Заберуть її з вікон та дверей вагонів метро, із дверей вхідної групи, з мармурових фрагментів оздоблення станцій і зі станцій-пам’яток, повідомляє прес-служба Київміськадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського.

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      До станцій-пам’яток місцевого значення належать: "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Дніпро", "Золоті Ворота" та "Арсенальна".

      Окрім того, щоб унеможливити розміщення наземної реклами у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів рекламних засобів, які паплюжили вигляд міста, на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

      У 2018 році було демонтовано близько 17 тисяч рекламних конструкцій.

       

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      Теги: Новини України Водний транспорт КМДА Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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