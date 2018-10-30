У Києві продають шоколад з окупованого Донецька: у соцмережах показали фото

У Києві можна придбати шоколад, виготовлений на території окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Так, відповідне фото із зображенням плитки шоколаду Dolci опублікував у Facebook користувач Тім Златкін.

У самому дописі користувача не вказується, що він придбав шоколад саме в Києві. Натомість про це стало відомо з переписки у коментарях до допису. Там Тім Зліткін сповістив, що солодощі йому подарували, але придбані вони були саме в українській столиці.

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На опублікованому фото зображена плитка шоколаду в упаковці, на одній частині якої розміщена інформація про виробника і про те, за якою адресою розташована фабрика-виробник. Так, можна прочитати, що шоколад було випущено 19 вересня 2018 року, а виробником є ДП "Тор". Місце виробництва та місце розташування виробника зазначено так: "ДНР (без лапок), 83 016, м. Донецьк, вул. Кірова, 54а".



Переписка у коментарях до допису про шоколад