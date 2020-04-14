У Києві розробляють план пом’якшення карантину: що відомо
Влада Києва працює над програмою поступового виходу з режиму жорсткого карантину. Обмеження почнуть послаблювати за умови зниження випадків зараження коронавірусом після Великодня.
Про те, що столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму суворих обмежень, інформує пресслужба КМДА.
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За словами мера Києва Віталія Кличка, якщо через тиждень після Великодніх свят кількість заражених коронавірусом зменшиться, влада розглядатиме питання послаблення карантину. В іншому випадку обмеження можуть ще більше посилити.
Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу,
– зазначив Кличко.
Він також заявив, що неможливо спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 у столиці. "Я спілкувався з багатьма епідеміологами, зокрема з директором відомого у світі інституту імені Роберта Коха. Він сказав, що в нього немає відповіді на це питання", – додав мер Києва.
До слова, станом на 14 квітня у столиці зареєстрували 551 випадок коронавірусу. Від недуги одужали 12 людей, померли – 10.
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