У Києві розробляють план пом’якшення карантину: що відомо

Влада Києва працює над програмою поступового виходу з режиму жорсткого карантину. Обмеження почнуть послаблювати за умови зниження випадків зараження коронавірусом після Великодня.

Про те, що столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму суворих обмежень, інформує пресслужба КМДА.

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За словами мера Києва Віталія Кличка, якщо через тиждень після Великодніх свят кількість заражених коронавірусом зменшиться, влада розглядатиме питання послаблення карантину. В іншому випадку обмеження можуть ще більше посилити.

Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу,

– зазначив Кличко.

Він також заявив, що неможливо спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 у столиці. "Я спілкувався з багатьма епідеміологами, зокрема з директором відомого у світі інституту імені Роберта Коха. Він сказав, що в нього немає відповіді на це питання", – додав мер Києва.

До слова, станом на 14 квітня у столиці зареєстрували 551 випадок коронавірусу. Від недуги одужали 12 людей, померли – 10.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу