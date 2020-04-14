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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      У Києві розробляють план пом’якшення карантину: що відомо

      -
      Кличко про перспективу послаблення карантину в Києві / liga.net

      Влада Києва працює над програмою поступового виходу з режиму жорсткого карантину. Обмеження почнуть послаблювати за умови зниження випадків зараження коронавірусом після Великодня.

      Про те, що столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму суворих обмежень, інформує пресслужба КМДА.

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      За словами мера Києва Віталія Кличка, якщо через тиждень після Великодніх свят кількість заражених коронавірусом зменшиться, влада розглядатиме питання послаблення карантину. В іншому випадку обмеження можуть ще більше посилити.

      Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу,
      – зазначив Кличко.

      Він також заявив, що неможливо спрогнозувати пік захворюваності на COVID-19 у столиці. "Я спілкувався з багатьма епідеміологами, зокрема з директором відомого у світі інституту імені Роберта Коха. Він сказав, що в нього немає відповіді на це питання", – додав мер Києва.

      До слова, станом на 14 квітня у столиці зареєстрували 551 випадок коронавірусу. Від недуги одужали 12 людей, померли – 10.

      Як не захворіти на коронавірус
      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Великдень Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні КМДА Віталій Кличко Новини Києва
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