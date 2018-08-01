У Києві серед білого дня активісти відшмагали чоловіка у трусах: відео

У Києві на Дорогожичах місцеві активісти упіймали збоченця, який, за їхніми словами, мастурбував серед білого дня на дітей у парку.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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На кадрах видно, як двоє чоловіків шмагають затриманого.

"Цю істоту було спіймано в парку на Дорогожичах. Воно було не в змозі утримати свою піпіську в штанях, тому вирішило серед білого дня подр**ити дітей, що гуляли поряд. Що ж, чувак, мабуть, не знав, що в Києві крім таких же ***, є ще й наші свідомі хлопці. Спасибі, що покарали!" – написала користувачка Юлія Кіндеєва, яка власне і опублікувала відео.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові прямо на вулиці активісти прив’язали до стовпа чоловіка та прикріпили йому до грудей табличку з написом "Я – ватник". Поширюється інформація, що раніше він "11 років відбував покарання у в'язниці за звинуваченням у педофілії", а також нібито був затриманим за хуліганство, після того як жбурнув пляшки у стелу Небесної сотні, а під час затримання кричав, що хоче поїхати до Росії, оскільки вважає себе біженцем.