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      У Києві скасують швидкісний режим 80 км/год: перелік вулиць

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      Обмежена швидкість у межах Києва
      Обмежена швидкість у межах Києва / rbc.ua

      З 1 листопада міська влада Києва скасувала постанову, якою раніше дозволяла пересуватись на авто зі швидкістю 80 км/год по 17 вулицях столиці.

      Про це повідомляє "112 Україна".

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      У Київраді ухвалили рішення, що швидкісний режим на певних дорогах діятиме тільки в теплу пору року – з 1 квітня по 31 жовтня щорічно. 

      Відтак, повернутись до режиму обмеженої швидкості у межах міста – 50 км/год – доведеться у на таких вулицях:

      – проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);

      – Велика Кільцева дорога (від вулиці Міської до перетину з вулицею Газопровідною та від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);

      – вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);

      – Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);

      – автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва);

      – проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту);

      – проспекту Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

      – вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

      – Наддніпрянське шосе;

      – Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

      – Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

      – вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М. Грінченка до Південного мосту);

      – проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

      – проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до закінчення населеного пункту "Київ");

      – бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);

      – вулиця О. Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);

      – проспект Соборності.

      Теги: Новини Києва Авто
      Джерело: 24 Канал
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