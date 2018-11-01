У Києві скасують швидкісний режим 80 км/год: перелік вулиць

З 1 листопада міська влада Києва скасувала постанову, якою раніше дозволяла пересуватись на авто зі швидкістю 80 км/год по 17 вулицях столиці.

Про це повідомляє "112 Україна".

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У Київраді ухвалили рішення, що швидкісний режим на певних дорогах діятиме тільки в теплу пору року – з 1 квітня по 31 жовтня щорічно.

Відтак, повернутись до режиму обмеженої швидкості у межах міста – 50 км/год – доведеться у на таких вулицях:

– проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);

– Велика Кільцева дорога (від вулиці Міської до перетину з вулицею Газопровідною та від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);

– вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);

– Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);

– автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва);

– проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського мосту);

– проспекту Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

– вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

– Наддніпрянське шосе;

– Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

– Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

– вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М. Грінченка до Південного мосту);

– проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

– проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської та від вулиці Кіото до закінчення населеного пункту "Київ");

– бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);

– вулиця О. Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);

– проспект Соборності.