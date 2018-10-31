У Києві скоїли напад на журналіста

У середу, 31 жовтня, у Солом'янському районі Києва невідомі скоїли розбійний напад.

Про це повідомляє "Вартові Еспресо".

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Напад скоїли на вул. Сурікова біля магазину "МегаМаркет". Троє невідомих із газовим балончиком відібрали в чоловіка сумку з документами та грошима, після чого втекли на автомобілі Mazda темного кольору.

У столиці ввели план "Перехоплення". Патрулі поліції орієнтовані на перевірку схожих автомобілів.

Нагадаємо, 19 жовтня в смт Шишаки Полтавської області на Дмитра Гнапа вилили відро нечистот. Це трапилось у день засідання сесії Полтавської облради, на якій, як заявляв Гнап, депутати хотіли "продовжити дерибан газових родовищ".