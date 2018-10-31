01:40
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      У Києві скоїли напад на журналіста

      154 Читать новость на русском
      У Києві напали на журналіста
      У Києві напали на журналіста / 24 Канал

      У середу, 31 жовтня, у Солом'янському районі Києва невідомі скоїли розбійний напад.

      Про це повідомляє "Вартові Еспресо".

      Читайте також: Поліція з’ясувала, хто облив журналіста Гнапа нечистотами

      Напад скоїли на вул. Сурікова біля магазину "МегаМаркет". Троє невідомих із газовим балончиком відібрали в чоловіка сумку з документами та грошима, після чого втекли на автомобілі Mazda темного кольору.

      У столиці ввели план "Перехоплення". Патрулі поліції орієнтовані на перевірку схожих автомобілів.

      Нагадаємо, 19 жовтня в смт Шишаки Полтавської області на Дмитра Гнапа вилили відро нечистот. Це трапилось у день засідання сесії Полтавської облради, на якій, як заявляв Гнап, депутати хотіли "продовжити дерибан газових родовищ".

      Теги: Новини України Поліція Новини Києва журналісти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Работающий пенсионер: почему у Ангелы Меркель нет политического будущего
      31 жовтня , 23:00 Работающий пенсионер: почему у Ангелы Меркель нет политического будущего
      Іван Яковина
      Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      31 жовтня , 22:17 Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
      Головні новини 31 жовтня: вибух у ФСБ в Росії, безвіз з Катаром і Хелловін
      31 жовтня , 22:15 Головні новини 31 жовтня: вибух у ФСБ в Росії, безвіз з Катаром і Хелловін
      Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      31 жовтня , 22:00 Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      Олексій Чибісов
      Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      31 жовтня , 21:00 Хелловін-2018: коли і як відзначають моторошне свято
      15315
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      "Амкар" переграв "Анжи" – екс-форварди збірної України зіграли у матчі
       7 серпня 2016 , 19:10
      Зробіть зі свого Segway електричний дріфт-карт
       27 вересня , 12:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук