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      У Києві сміттєвоз задавив чоловіка: фото з місця події

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      У Києві сміттєвоз задавив чоловіка
      У Києві сміттєвоз задавив чоловіка / Інформатор

      Трагічний інцидент стався в одному зі спальних районів міста на бульварі Верховної Ради. Сміттєвоз не помітив чоловіка, коли заїжджав у двір заднім ходом, тому наїхав на нього. Від отриманих травм він помер на місці.

      За словами свідків, чоловік сидів на бордюрі біля будинку. Водій його не бачив, а зупинився лише тоді, коли почув крик.

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      На місце трагедії одразу приїхала карета швидкої допомоги, проте врятувати чоловіка не вдалося – він загинув на місці. На вигляд постраждалому було близько 35 років.

      Сміттєвоз задавив чоловіка
      Сміттєвоз задавив чоловіка

      Наразі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

      Швидка не встигла врятувати чоловіка
      Швидка не встигла врятувати чоловіка

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Авто Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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