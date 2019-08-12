У Києві сміттєвоз задавив чоловіка: фото з місця події
Трагічний інцидент стався в одному зі спальних районів міста на бульварі Верховної Ради. Сміттєвоз не помітив чоловіка, коли заїжджав у двір заднім ходом, тому наїхав на нього. Від отриманих травм він помер на місці.
За словами свідків, чоловік сидів на бордюрі біля будинку. Водій його не бачив, а зупинився лише тоді, коли почув крик.
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На місце трагедії одразу приїхала карета швидкої допомоги, проте врятувати чоловіка не вдалося – він загинув на місці. На вигляд постраждалому було близько 35 років.
Сміттєвоз задавив чоловіка
Наразі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.
Швидка не встигла врятувати чоловіка
Джерело: 24 канал
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