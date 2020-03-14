У Києві сталася пожежа в ангарі з хімічними відходами: фото

У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа в ангарі з хімічними відходами 14 березня. Ніхто не постражав.

Пожежа сталася на вулиці Червоноткацькій, 61, повідомили у пресслужбі ДСНС. Рятувальники не виявили небезпечних речовин у повітрі.

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Вогонь спалахнув в ангарі розміром 15 на 70 метрів. Він розташовний впритул до 3-поверхового складу, тож була загроза розповсюдження полум'я.



Рятувальники оперативно ліквідували пожежу / Фото ДСНС



Пожежа у Києві сталася близько 16 години / Фото ДСНС

Рятувальники провели евакуацію кисневих балонів із приміщення складу. В ангарі були розбавлені відходи виробництва, які зберігалися для подальшої утилізації.



Ніхто не постраждав / Фото ДСНС

На місце пожежі одразу прибули співробітники відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Вони не виявили хімічно-небезпечних речовин у повітрі.



Небезпечних речовин у повітрі не виявили / Фото ДСНС

Наразі причини пожежі з’ясовують.