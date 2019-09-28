У Києві тренер з мініфутболу розбещував дітей: фото

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещені дітей у 2015 році. Він працював тренером з мініфутболу.

Упродовж 4-х років підозрюваний переховувався, повідомили у поліції. Тренер змінював імена та прізвища, проживав за різними адресами у столиці та на території Київської області.

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Поліцейські встановили, що зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі.

У грудні 2015 року тренер разом зі своєю командою учнів поїхав на змагання до Львова. За словами потерпілого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголяючи свої статеві органи. Свідком цієї події став ще один підліток, який перебував у кімнаті.

Суд обрав ймовірному педофілу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень.

Його підозрюють у розбещені неповнолітніх, чоловіку загрожує ув’язнення до 3-х років.

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