11:11
28 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіпедія за два мільярди. У Росії взялися за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
      Вєсті.UA
      20:34, 27 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      У Києві тренер з мініфутболу розбещував дітей: фото

      724 Читать новость на русском
      Тренер з мініфутболу розбещував дітей
      Тренер з мініфутболу розбещував дітей / kyiv.npu.gov.ua

      Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещені дітей у 2015 році. Він працював тренером з мініфутболу.

      Упродовж 4-х років підозрюваний переховувався, повідомили у поліції. Тренер змінював імена та прізвища, проживав за різними адресами у столиці та на території Київської області.

      Читайте також: 500 чоловіків і хлопчиків врятували з "будинку тортур" у Нігерії: моторошні фото

      Поліцейські встановили, що зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі.

      У грудні 2015 року тренер разом зі своєю командою учнів поїхав на змагання до Львова. За словами потерпілого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголяючи свої статеві органи. Свідком цієї події став ще один підліток, який перебував у кімнаті.

      Суд обрав ймовірному педофілу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень.

      Його підозрюють у розбещені неповнолітніх, чоловіку загрожує ув’язнення до 3-х років.

      До речі: У Росії затримали попа за підозрою у зґвалтуванні прийомних дітей

      blog_ava
      Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
      сьогодні
      9578
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Києва Кримінальні новини Футбол Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      сьогодні , 08:41 Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      Блог Соцмережі 2454
      Зеленое проклятье Трампа
      сьогодні , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 851
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      459
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 вересня , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1299
      Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа
      27 вересня , 21:02 Український скандал розколов США: чим це обернеться і що тепер чекає на Трампа
      Світлана Попова 1177
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук