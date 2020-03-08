У Києві у маршрутки на ходу відвалилося колесо: відео

У столиці 8 березня просто під час руху у рейсової маршрутки відлетіло колесо. На щастя, громадський транспорт з людьми не перекинувся. Ба більше, водій продовжив рух без одного колеса і зупинився трохи згодом.

Відео інциденту оприлюднили у фейсбуці спільноти "Київ Оперативний".

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ДТП трапилася на вулиці Щербаківська, що у Шевченківському районі столиці.

Нічого дивного – звичайні столичні маршрутки, за яких не відповідає ніхто. Все просто тримається на чесному слові,

– написали у пості.

Дивіться відео: у київської маршрутки відвалилося колесо

Користувачі у мережі підкреслюють, що такий випадок не поодинокий. Однак дехто таки намагається знайти у цьому позитив. До прикладу, чоловік у коментарі порівняв маршрутку з трансформером Бамблбі.



Користувач у фейсбуці порівняв маршрутку з трансформером / Скріншот коментаря у фейсбуці