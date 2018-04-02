У Києві вибухнуло авто: фото та відео

В ніч на 2 квітня на вулиці Ахматової, 40 у Києві вибухнув автомобіль Volkswagen.

Про це повідомляє "Київ Оперативний". Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працювали надзвичайними та співробітники поліції. Читайте також: У Києві стався моторошний вибух авто: власник отримав травми ніг Вибух авто у Києві: відео Причини вибуху з'ясовують.