У Києві вибухнуло авто: фото та відео
В ніч на 2 квітня на вулиці Ахматової, 40 у Києві вибухнув автомобіль Volkswagen.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працювали надзвичайними та співробітники поліції.
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Вибух авто у Києві: відео
Причини вибуху з'ясовують.
Джерело: 24 Канал
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