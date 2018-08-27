У Києві відзначать найкращих рітейлерів і девелоперів

14 вересня в Києві в КВЦ Парковий Асоціація рітейлерів України проведе урочисту церемонію нагородження кращих компаній сфери рітейла і торгової нерухомості Retail & Development Business Awards 2018.

Премія вручається вже другий рік поспіль. Переможці обиратимуться голосуванням експертної ради (51%) і опитуванням інших рітейлерів і девелоперів (49%).

До складу експертної ради увійшли власники успішних бізнесів, генеральні директори великих роздрібних мереж, керуючі і комерційні директори девелоперських компаній і представники найбільших міжнародних консалтингових компаній.

Цього року кращі з кращих будуть нагороджені в 26 номінаціях, з них 21-у нагороду отримають рітейлери і 5 – девелопери.

У попередні роки перемагали такі компанії, як Watsons, Цитрус, Золотий Вік, Yves Rocher, Будинок Іграшок, Сільпо, Adidas, Comfy, LC Waikiki та інші. Під час заходу гостей чекає комплексна розважальна програма зі святковим банкетом.

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