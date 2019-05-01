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      У Києві вийшли на мітинг до 1 травня, людей небагато: фото

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      Мітинг до 1 травня у Києві
      Мітинг до 1 травня у Києві / ukrinform.ua

      У Києві кілька десятків представників державних підприємств та організацій вийшли на мітинг під будівлю Українського дому до Дня праці. Серед їхніх вимог – ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць та розвиток ринку праці, аби молодь не виїжджала жити за кордон.

      Люди одягнені у жовті кепки із символікою профспілок Київської міської ради профспілок та тримають такі прапори, передає "Укрінформ". 

      Читайте також: Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня


      Мітинг до 1 травня у Києві

      Мітинг нечисельний – до 100 людей. Хоча організатори очікували до двох тисяч осіб. 


      Мітинг до 1 травня у Києві

      До Українського дому прибули поліцейські для охорони правопорядку. 


      Мітинг до 1 травня у Києві


      Мітинг до 1 травня у Києві

      У перші дні травня у світі відзначають Міжнародний день робітників, або День праці, проте різні святкування та урочистості в цей період беруть свій початок ще з часів античності та отримали назву День богині Маї – покровительки землі та родючості. Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Травневі свята Новини України Новини Києва
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