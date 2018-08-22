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У Києві вулицю залило кип'ятком внаслідок прориву труби

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Вулицю в Києві залило кип'ятком
Вулицю в Києві залило кип'ятком / Скріншот

Поблизу станції метро Дружби народів 22 серпня прорвало трубу з гарячою водою, внаслідок чого вулицю залило кип'ятком.

Про це повідомило видання The Village Україна на своїй сторінці у Twitter.

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Зазначається, що кип'яток залив тротуар та проїзну частину, вода стікає в підземний перехід. Автомобілі змушені їхати по кількасантиметровій товщі води, що витекла на дорогу.

 

Теги: Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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