У Києві вулицю залило кип'ятком внаслідок прориву труби

Поблизу станції метро Дружби народів 22 серпня прорвало трубу з гарячою водою, внаслідок чого вулицю залило кип'ятком.

Про це повідомило видання The Village Україна на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Репетиція параду до Дня Незалежності: як кияни реагують на затори

Зазначається, що кип'яток залив тротуар та проїзну частину, вода стікає в підземний перехід. Автомобілі змушені їхати по кількасантиметровій товщі води, що витекла на дорогу.