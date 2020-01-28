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      У Києві планують ввести нові тарифи проїзних: чи зміниться ціна

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      У Києві планують ввести добові та місячні проїзні квитки / openkyiv.info

      З 1 квітня у Києві зміниться вартість проїзних квитків. Також планують замість роздільних місячних проїзних ввести єдині. Вони будуть мати як обмежену, так і необмежену кількість поїздок.

      Відповідний проєкт розпорядження з'явився у КМДА. Згідно з ним, з'являться проїзні на 24 години, 48 годин та 72 години. Вони коштуватимуть 100, 150 і 200 гривень відповідно.

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      Головне нововведення – зміна системи проїзних. Тепер їх випускатимуть на всі види транспорту з обмеженням кількості поїздок і без обмеження.

      Вартість квитків з обмеженням кількості поїздок

      Квитки поділятимуться за видами транспорту (два, три та чотири), на які вони поширюватимуться, а також кількістю поїздок (46 або 62).


      Вартість проїзного на два види транспорту / Фото: Київпастранс


      Вартість проїзного на три та чотири види транспорту / Фото: Київпастранс

      Важливо! Пільгових тарифів на проїзні з обмеженням кількості поїздок немає.

      Вартість квитків без обмеження кількості поїздок

      Вартість проїзного без обмеження кількості поїздок буде дещо дорожчою та також поділятиметься за видами транспорту.


      Вартість проїзного без обмеження кількості поїздок на один вид транспорту / Фото: Київпастранс


      Вартість проїзного на два види транспорту / Фото: Київпастранс


      Вартість проїзного на три та чотири види транспорту / Фото: Київпастранс

      Про інші зміни

      • Вартість тарифів на поїздку в автобусі, трамваї, фунікулері, тролейбусі, фунікулері, метрополітені, міській електричці залишиться незмінним – 8 гривень.
      • Зелені картки, судячи з 1 квітня перестануть поповнювати. Однак ті проїзні, що купили до 31 березня, можна буде використовувати ще рік – до 31 березня 2021 року.
      • Вартість проїзду коливатиметься від 6,50 гривень до 8 гривень у залежності від кількості куплених поїздок

      Скільки зараз коштують проїзні квитки у Києві?Наразі вартість проїзного квитка на місяць у наземному транспорті столиці без обмеження кількості поїздок коштує 390 гривень, у метро – 610 гривень, на два види транспорту на 46 поїздок – 570 гривень, на 62 поїздки – 670 гривень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Новини Києва КМДА Транспорт Метро Ціни
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