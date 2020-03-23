У Києві закрили для відвідувачів всі інтернати

На карантин у столиці через пандемію коронавірусу закрили інтернати. Вони закриті на вхід і вихід.

У Києві прийняли заходи, щоб обмежити контакти вразливих категорій, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Працівники, які проживають за межами Києва, тимчасово живуть на території інтернатів або працюють вахтовим методом.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, в інтернатах Києва немає підозр на коронавірус. При цьому в Київському психоневрологічному інтернаті 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію, ще 2 людини – в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу