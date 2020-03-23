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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Києві закрили для відвідувачів всі інтернати

      - Читать новость на русском
      На карантин закрили всі інтернати Києва / uk.wikipedia.org

      На карантин у столиці через пандемію коронавірусу закрили інтернати. Вони закриті на вхід і вихід.

      У Києві прийняли заходи, щоб обмежити контакти вразливих категорій, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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      Працівники, які проживають за межами Києва, тимчасово живуть на території інтернатів або працюють вахтовим методом. 

      За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, в інтернатах Києва немає підозр на коронавірус. При цьому в Київському психоневрологічному інтернаті 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію, ще 2 людини – в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Діти і неповнолітні Новини Києва
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