У Києві закрили для відвідувачів всі інтернати
На карантин у столиці через пандемію коронавірусу закрили інтернати. Вони закриті на вхід і вихід.
У Києві прийняли заходи, щоб обмежити контакти вразливих категорій, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
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Працівники, які проживають за межами Києва, тимчасово живуть на території інтернатів або працюють вахтовим методом.
За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, в інтернатах Києва немає підозр на коронавірус. При цьому в Київському психоневрологічному інтернаті 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію, ще 2 людини – в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.
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