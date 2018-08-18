У Києві замінять водовідвід на проблемних вулицях, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко назвав кількість опадів, що випали напередодні у Києві – аномальними. Він також повідомив, що наразі ведеться робота над розробкою нових проектів для заміни каналізаційного водовідведення на вулицях, які виявилися найбільш проблемними у період негоди.

Про це мер столиці заявив в ефірі телеканалу "Київ".

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"Ми вивчаємо ті місця де було найбільше підтоплення, щоб поставити більш потужні насоси. Ми реконструюємо каналізацію у цих місцях, для того щоб уникнути підняття води у майбутньому у разі повторення таких надзвичайних ситуацій", – розказав Віталій Кличко у інтерв'ю.

Мер столиці наголосив, що влада міста робить висновки з цієї ситуації та працює над розробкою нових проектів для заміни зливної каналізації на найбільш проблемних вулицях.

У місті Київ 800 кілометрів комунікацій зливної каналізації, більшу частину яких не ремонтували і не оновлювали десятиліттями,

– наголосив Віталій Кличко.

Він також подякував працівникам комунальних служб, які оперативно навели порядок в місті після потужної зливи. На переконання Кличка, з наслідками негоди комунальні служби столиці впоралися.

За словами мера столиці, 16 серпня Київ накрило вкрай потужна атмосферна негода.

Дивіться відео: Київ Live Кличко

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.