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      У Києві затопило вулицю: автомобілі плавають – фото

      -
      У Києві затопило вулицю / Фейсбук "Києва Оперативного"

      На вулиці Івана Пулюя у Києві затопило двір житлового будинку. Там припарковані десятки автомобілів. Вони опинилися по колеса у воді.

      Про інцидент на вулиці Івана Пулюя, що в Солом'янському районі столиці, повідомили у фейсбуці "Києва Автомобільного".

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      Недобрий ранок видався на вулиці Пулюя, 1,
      – підписали публікацію.

      На фото помітно, що в деяких місцях через воду навіть не видно коліс автомобілів. Наразі невідомі причини підтоплення.


      У Києві затопило двір на вулиці Пулюя / Фейсбук "Києва Оперативного"


      Припарковані автомобілі опинилися по колеса у воді       Фейсбук "Києва Оперативного"

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Транспорт Новини Києва Надзвичайні ситуації Новини України
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