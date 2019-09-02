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      У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці

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      У чоловіка виявили пістолет, обойми та гранати
      У чоловіка виявили пістолет, обойми та гранати / Інформатор

      На стоянці одного із супермаркетів правоохоронці спільно з членами "Автопатруль Майдан" затримали громадянина Киргизії. В його сумці поліцейські виявили три гранати з запалами, а також пістолет і дві повні обойми патронів до нього.

       Інцидент стався близько 15:15 на Броварському проспекті, повідомляє Інформатор.

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      Серед іншого у чоловіка було знайдено комплект "стяжок", рукавички та балаклави, тому правоохоронці припускають, що він може бути причетний до угруповання, яке займається викраденням людей.

      Невідомий зі зброєю у Києві
      У сумці в чоловіка знайшли зброю та гранати / Фото Інформатор

      Представники "Автопатруля Майдан" повідомили, що поліцейські помітили підозрілий автомобіль Lexus на стоянці супермаркету Novus. У момент, коли з машини виходив чоловік, копи підійшли до нього і попросили пред'явити документи. На що зловмисник відреагував агресивно. Чоловік дістав пістолет і, погрожуючи представникам поліції, спробував сховатися за супермаркетом. Однак його вдалося оперативно затримати.

      Невідомого зі зброєю затримали у Києві
      У чоловіка було двоє спільників, яких розшукує поліція / Фото Інформатор

      Зазначається, що двом іншим спільникам вдалося втекти скориставшись метушнею. У затриманого чоловіка поліцейські виявили документи обох втікачів.

      Правоохоронці спрямували усі сили на те, щоб затримати спільників затриманого чоловіка.

      До речі, 26 серпня у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю ПАТ "Мостобуд". Невідомі особи поцілили в приміщення на четвертому поверсі будинка. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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      Теги: Новини України Новини Києва Зброя Кримінальні новини Поліція
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