У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці

На стоянці одного із супермаркетів правоохоронці спільно з членами "Автопатруль Майдан" затримали громадянина Киргизії. В його сумці поліцейські виявили три гранати з запалами, а також пістолет і дві повні обойми патронів до нього.

Інцидент стався близько 15:15 на Броварському проспекті, повідомляє Інформатор.

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Серед іншого у чоловіка було знайдено комплект "стяжок", рукавички та балаклави, тому правоохоронці припускають, що він може бути причетний до угруповання, яке займається викраденням людей.



У сумці в чоловіка знайшли зброю та гранати / Фото Інформатор

Представники "Автопатруля Майдан" повідомили, що поліцейські помітили підозрілий автомобіль Lexus на стоянці супермаркету Novus. У момент, коли з машини виходив чоловік, копи підійшли до нього і попросили пред'явити документи. На що зловмисник відреагував агресивно. Чоловік дістав пістолет і, погрожуючи представникам поліції, спробував сховатися за супермаркетом. Однак його вдалося оперативно затримати.



У чоловіка було двоє спільників, яких розшукує поліція / Фото Інформатор

Зазначається, що двом іншим спільникам вдалося втекти скориставшись метушнею. У затриманого чоловіка поліцейські виявили документи обох втікачів.

Правоохоронці спрямували усі сили на те, щоб затримати спільників затриманого чоловіка.

До речі, 26 серпня у центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю ПАТ "Мостобуд". Невідомі особи поцілили в приміщення на четвертому поверсі будинка. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.