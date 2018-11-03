У Києві зникла неповнолітня: поліція просить про допомогу

У суботу, 3 листопада, стало відомо, що в Києві зникла 14-річна школярка Ольга Тетюєва. Поліція просить про допомогу у пошуках дівчини.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці розшуку дітей поліції в Києві.

"Увага, розшук! Дарницьким УП розшукується неповнолітня Тетюєва Ольга Олександрівна, 27.02.2004 року народження", – мовиться у повідомленні.

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Правоохоронці також звернулись до українців із проханням, щоб за наявності будь-якої інформації про можливе місце перебування дитини, люди повідомляли за номером 102.

Поліція також опублікувала фото зниклої Ольги.