У Києві зникла неповнолітня: поліція просить про допомогу
У суботу, 3 листопада, стало відомо, що в Києві зникла 14-річна школярка Ольга Тетюєва. Поліція просить про допомогу у пошуках дівчини.
Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці розшуку дітей поліції в Києві.
"Увага, розшук! Дарницьким УП розшукується неповнолітня Тетюєва Ольга Олександрівна, 27.02.2004 року народження", – мовиться у повідомленні.
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Правоохоронці також звернулись до українців із проханням, щоб за наявності будь-якої інформації про можливе місце перебування дитини, люди повідомляли за номером 102.
Поліція також опублікувала фото зниклої Ольги.
Джерело: 24 канал
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