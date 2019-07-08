У Київській області потяг збив молодого хлопця

У Фастівському районі Києва потяг збив хлопця. Машиніст намагався попередити його сигналом, проте коли хлопець нарешті почув та обернувся, було запізно.

Поруч із селом Мала Снітинка Фастівського району Києва, потяг збив 21-річного хлопця. Трагедія трапилась близько 5:30 ранку. Про це повідомляє Киев Оперативный.

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Після святкування Івана Купала хлопець крокував вздовж колії. Правоохоронці вважають, що молодик йшов в навушниках і саме тому не почув сигнали електропотяга, який курсував за напрямком "Фастів-Мотовилівка".

Нещасний випадок трапився на 915 кілометрі шляху "Фастів-Сорочий Брід". Хлопцю залишалось дійти до рідного села Мала Снітинка лише 600 метрів.



Під Києвом хлопець потрапив під потяг

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.