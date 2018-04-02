У київському метро Google зняли рекламу: відео

Компанія Google зняла в київському метрополітені декілька рекламних роликів про сервіс для оплату зі смарфтону.

Ролики створило українське digital-агентство Skykillers. Три рекламні ролики сервісу платежів Google Pay вже опубліковані у мережі, повідомляє The Village.

Читайте також: Diesel зняв рекламу джинсів у київській їдальні: відео

На відео можна впізнати дві станції київського метро – "Дорогожичі" та "Золоті ворота".

Дивіться рекламний ролик Google Pay

Google Pay – сервіс для оплати зі смартфону. Сервіс дозволяє під’єднувати платіжні картки та зберігати платіжу інформацію. Google Pay зберігає також історію платежів та дозволяє підключати картки постійного клієнта, подарункові картки та спеціальні пропозиції.

Дивіться рекламний ролик Google Pay

Сервіс має рейтинг 4,2 (з можливих 5) у Google Play.

Дивіться рекламний ролик Google Pay

Google Pay запустили у лютому 2018 року. Сервіс об'єднує функції Android Pay і Google Wallet. Android Pay почав працювати в Україні з листопада 2017 року.