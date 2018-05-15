У київської маршрутки на ходу відлетіли колеса: фото
Під час повороту у київської маршрутки №189 відпали два лівих колеса.
Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний.
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Хто тут у нас? Це знову 189 маршрутка. Нічого такого – просто під час повороту в автобуса відлетіли колеса,
– написали учасники групи у соцмережі.
Зазначається, що автобус №189 прямує за маршрутом "вулиця Чорнобильська – вулиця Володимирська".
Компанією-перевізником на цьому маршруті є "Союз-Авто".
У київської маршрутки на ходу відпали колеса
Джерело: 24 канал
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