У київської маршрутки на ходу відлетіли колеса: фото

Під час повороту у київської маршрутки №189 відпали два лівих колеса.

Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний.

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Хто тут у нас? Це знову 189 маршрутка. Нічого такого – просто під час повороту в автобуса відлетіли колеса,

– написали учасники групи у соцмережі.

Зазначається, що автобус №189 прямує за маршрутом "вулиця Чорнобильська – вулиця Володимирська".

Компанією-перевізником на цьому маршруті є "Союз-Авто".



У київської маршрутки на ходу відпали колеса